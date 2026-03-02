Шымкентца задержали с поличным

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в ходе профилактических мероприятий задержан мужчина, подозреваемый в нанесении наркограффити — рекламных надписей с указанием интернет-ресурсов, через которые распространялись запрещенные вещества. По данным следствия, с начала января он систематически размещал подобные надписи на стенах домов и ограждениях по городу, продвигая каналы сбыта, функционирующие в интернет-мессенджерах. Подозреваемый задержан с поличным во время очередного нанесения надписи и заключен под стражу. В настоящее время проводится расследование.