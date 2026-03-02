Ричмонд
В Татарстане на мониторинг глюкозы для диабетиков выделили почти 90 млн рублей

Соглашение с Минздравом России о федеральном финансировании уже заключено.

Источник: Комсомольская правда

Татарстан в 2026 году продолжит обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы беременных с сахарным диабетом и детей с диабетом первого типа. На эти цели направят около 90 миллионов рублей, сообщает Минфин республики.

На поддержку беременных выделено 19,7 миллиона рублей (14,4 миллиона из федерального бюджета, 5,3 миллиона — республиканские средства). Самый крупный объем составляет 69,7 миллиона рублей. Эта сумма предусмотрена для детей от двух до 17 лет с диабетом первого типа (50,9 миллиона из федерации, 18,8 миллиона — региона).

Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».