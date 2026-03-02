Ричмонд
Аэропорт Астаны обратился к пассажирам с предупреждением

Аэропорт Астаны предупредил пассажиров, что сегодня на территории воздушной гавани может прозвучать сирена сигнализации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Астаны, сегодня там проводятся плановые технические проверки систем безопасности. «В течение дня возможны кратковременные срабатывания сигнализации, которые не связаны с чрезвычайными ситуациями и не представляют угрозы для пассажиров и персонала. Перед проведением проверок пассажиры и сотрудники будут заранее оповещены по громкой связи», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что все мероприятия проводятся в плановом режиме и находятся под контролем соответствующих служб.

