Аэропорт Астаны обратился к пассажирам с предупреждением

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Астаны, сегодня там проводятся плановые технические проверки систем безопасности. «В течение дня возможны кратковременные срабатывания сигнализации, которые не связаны с чрезвычайными ситуациями и не представляют угрозы для пассажиров и персонала. Перед проведением проверок пассажиры и сотрудники будут заранее оповещены по громкой связи», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что все мероприятия проводятся в плановом режиме и находятся под контролем соответствующих служб.