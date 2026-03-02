Омский «Авангард» начнет новый выезд матчем со «Спартаком»

Игру на ТВ покажет «12-й канал». Начало в 22:30 по Омску.
Напомним, что в таблице КХЛ «Авангард» сейчас на втором месте, а «гладиаторы» на 11-м. В плей-офф на «Западе» они уже гарантированно попали. При этом из-за неровного выступления в течение сезона их главный тренер Алексей Жамнов одновременно и не работает плотно с командой, но и официально не отстранен и не уволен. В клубе уверяют, что он вернется на мостик, но не сию минуту. По версии команды, тут целый ряд семейных и личных обстоятельств.
«Мы обязательно работаем вместе и взаимодействуем с Жамновым. Алексей Юрьевич знает все, что происходит в команде и его советы нам помогают. Он держит руке на пульсе, сейчас он проходит реабилитацию, и как будет готов — то сразу вернется», — так это объяснил ранее и.о. главного тренера Александр Барков.
Всего в чемпионатах СССР, России, МХЛ и КХЛ команды играли между собой 68 раз. У «Авангарда» в них 41 победа, у «красно-белых» 25. Всего две игры были вничью. Соотношение шайб 229:187 в пользу «ястребов».
В этом сезоне команды играли пока только один раз, в Омске. Тогда, 7 декабря, победил «Авангард», причем с веселым счетом 7:5.
При этом интересно, что «Спартак» был первым названием омской хоккейной команды. Она носила его в 1950−62 годах. Так что тогда, когда клубы немного пересекались в элите, вывеска матча была про игру омского и московского «Спартаков».
Букмекеры дают на игру вот такой расклад: на победу москвичей в основное время у них коэффициент 3,46 и в хоть каком-то раскладе 2,45, на такой же выигрыш «ястребов» — 1,93. На победу гостей с вариантами хоть в три периода, хоть в овертайме, хоть по буллитам, коэффициент 1,55. На ничью в основное время ставят с коэффициентом в 4,37. Так что в успех нашей команды верят больше.
