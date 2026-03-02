Ричмонд
Вышку сотовой связи выставили на продажу в Ростовской области за 5,5 млн рублей

В Гуково продают вышку сотовой связи с пассивным доходом 56 тысяч рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на продажу выставили вышку сотовой связи, расположенную в городе Гуково на улице Шахтерской. Объявление опубликовано на одном из интернет-порталов. Вместе с объектом продается и земельный участок площадью 207 квадратных метров.

На вышке установлено оборудование трех операторов. Ежемесячный пассивный доход от сдачи в аренду составляет 56 тысяч рублей. Все эксплуатационные вопросы и обслуживание техники берут на себя операторы. Новому владельцу необходимо лишь контролировать соблюдение санитарных норм, информировать Роспотребнадзор о возможных авариях и обеспечивать доступ специалистов при проведении измерений по запросам граждан.

Цена предложения составляет 5,5 миллиона рублей.

