Метробус в Воронеже пустят от ВГУ до памятника Славы по правой полосе

По словам господина Гусева, в областном центре планируют реконструировать остановочные площадки так, чтобы они соответствовали высоте пола транспорта. Это позволит пассажирам не наступать на проезжую часть. Павильоны в свою очередь станут значительно длиннее и шире, их оборудуют навесами. Губернатор также отметил, что в процессе потребуется «дальнейшая ликвидация парковок вдоль полос метробуса, увеличение точек видеофиксации выезда на выделенную полосу и их перенастройка».