Сколько начали платить за инвалидность в Казахстане

В Казахстане предусмотрены меры поддержки для граждан с инвалидностью, а также для семей, которые потеряли кормильца. В первую очередь это касается государственных пособий. Для тех, кто трудился официально, дополнительно осуществляют соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).
Размеры господдержки в 2026 году выросли. Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, пособия по инвалидности и в связи с потерей кормильца увеличились на 10% вместе с прожиточным минимумом (ПМ). Граждане с инвалидностью от общего заболевания теперь получают следующие пособия:
1 группа — 111 872,3 тенге;
2 группа — 89 498 тенге;
3 группа — 61 022 тенге.
У семей, потерявших кормильца, как и у граждан с инвалидностью, пособия зависят от прожиточного минимума. В 2026 году их размер варьируется от 0,92 до 3 ПМ, а значит, максимальная выплата равна 152 553 тенге (1 ПМ = 50 851 тенге).
Всего, как сообщили в Минтруда, в январе обеим группам граждан выплатили 59,3 млрд тенге. Пособия по инвалидности получили 545,9 тыс. человек, а по потере кормильца — 191,9 тыс. человек.
Помимо государственных пособий, в Казахстане предусмотрены дополнительные выплаты из ГФСС для официально трудоустроенных граждан. По состоянию на 1 февраля средний размер соцвыплаты по потере трудоспособности составил 54 742 тенге (86,2 тыс. человек), а по потере кормильца — 55 800 тенге (62,9 тыс. семей). Всего обеим группам получателей выплатили 8,9 млрд тенге.
Напомним, обе соцвыплаты назначаются дополнительно к государственным пособиям. В 2026 году они также выросли на 10% от ранее назначенных выплат.