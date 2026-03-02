Сколько начали платить за инвалидность в Казахстане

Размеры господдержки в 2026 году выросли. Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, пособия по инвалидности и в связи с потерей кормильца увеличились на 10% вместе с прожиточным минимумом (ПМ). Граждане с инвалидностью от общего заболевания теперь получают следующие пособия: