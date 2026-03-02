Омский ГАУ поднялся в рейтинге вузов Сибири

Особое внимание в рейтинге уделено показателям, характеризующим условия для подготовки качественных кадров и региональную значимость учебного заведения. При этом вес научных публикаций и их цитирования снижен до 12 процентов, а показатели международной интеграции не влияют на итоговые позиции.