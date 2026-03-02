Омский ГАУ поднялся в рейтинге вузов Сибири

Омский ГАУ улучшил свои позиции в локальном рейтинге высших учебных заведений Сибирского федерального округа по версии агентства RAEX. В 2026 году вуз поднялся на девятое место, тогда как годом ранее занимал десятую строчку.
Исследование направлено на выявление региональных лидеров и сильных специализированных университетов, которые из-за узкого профиля редко попадают в федеральные рейтинги институционального уровня. В методику локальных списков включены исключительно объективные данные из независимых источников, без применения анкетирования вузов и онлайн-опросов экспертов.
Особое внимание в рейтинге уделено показателям, характеризующим условия для подготовки качественных кадров и региональную значимость учебного заведения. При этом вес научных публикаций и их цитирования снижен до 12 процентов, а показатели международной интеграции не влияют на итоговые позиции.
В локальный список Сибирского федерального округа вошли 32 образовательные организации. Омский аграрный университет занял третье место среди шести аграрных вузов округа и второе место среди шести омских вузов, представленных в рейтинге.
По показателям раздела «Наука» университет находится на пятом месте среди всех вузов СФО, по общественной деятельности — на одиннадцатом, в разделе «Образование» — на восемнадцатом. Среди аграрных вузов округа учебное заведение второе по качеству образования и общественной активности, третье по научным результатам.
Эксперты отмечают, что в 2026 году улучшились позиции аграрных вузов в целом: 64 процента из них добились роста в рейтингах, увеличилась доля защит диссертаций, возросла аудитория университетских сообществ в социальных сетях.
Реализация образовательных и научных программ в Омском ГАУ осуществляется в рамках федерального законодательства о высшем образовании и региональных стратегий развития агропромышленного комплекса. Взаимодействие вуза с отраслевыми предприятиями и органами власти способствует подготовке востребованных специалистов для сельского хозяйства Сибири.