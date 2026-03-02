Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рак найдут по цвету: волгоградские ученые создали чудо-краску для зубов

Теперь стоматологи смогут вычислить рак на самых ранних стадиях.

Волгоградские медики совершили настоящий прорыв, который может спасти тысячи жизней. Ученые из медуниверситета придумали, как распознать рак полости рта, даже если болезнь еще никак себя не проявляет. И что самое важное — технология полностью наша, отечественная, и аналогов ей в мире просто нет.

Работает это так: стоматолог наносит на слизистую специальный диагностический краситель. Он буквально «подсвечивает» предраковые изменения, которые не видны обычным глазом. Чтобы врач не гадал на кофейной гуще, к делу подключается техника. Специальная насадка-калибратор бесконтактно измерит площадь поражения, а «умное» программное обеспечение с искусственным интеллектом проанализирует все данные.

Нейросеть оценит состояние сосудов и сразу выдаст врачу отчет: насколько все серьезно и какие есть риски для здоровья пациента. Как объясняет профессор Юлия Македонова, такой комплексный подход позволяет не просто найти опухоль, но и максимально точно подобрать лечение.

Теперь поход к стоматологу в Волгограде станет еще и важным чекапом на онкологию. Благодаря разработке наших ученых, выявить опасную болезнь можно будет в кабинете зубного врача за считанные минуты, когда шансы на полное выздоровление еще максимально высоки.