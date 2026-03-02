Рак найдут по цвету: волгоградские ученые создали чудо-краску для зубов

Волгоградские медики совершили настоящий прорыв, который может спасти тысячи жизней. Ученые из медуниверситета придумали, как распознать рак полости рта, даже если болезнь еще никак себя не проявляет. И что самое важное — технология полностью наша, отечественная, и аналогов ей в мире просто нет.
Работает это так: стоматолог наносит на слизистую специальный диагностический краситель. Он буквально «подсвечивает» предраковые изменения, которые не видны обычным глазом. Чтобы врач не гадал на кофейной гуще, к делу подключается техника. Специальная насадка-калибратор бесконтактно измерит площадь поражения, а «умное» программное обеспечение с искусственным интеллектом проанализирует все данные.
Нейросеть оценит состояние сосудов и сразу выдаст врачу отчет: насколько все серьезно и какие есть риски для здоровья пациента. Как объясняет профессор Юлия Македонова, такой комплексный подход позволяет не просто найти опухоль, но и максимально точно подобрать лечение.
Теперь поход к стоматологу в Волгограде станет еще и важным чекапом на онкологию. Благодаря разработке наших ученых, выявить опасную болезнь можно будет в кабинете зубного врача за считанные минуты, когда шансы на полное выздоровление еще максимально высоки.