Рак найдут по цвету: волгоградские ученые создали чудо-краску для зубов

Волгоградские медики совершили настоящий прорыв, который может спасти тысячи жизней. Ученые из медуниверситета придумали, как распознать рак полости рта, даже если болезнь еще никак себя не проявляет. И что самое важное — технология полностью наша, отечественная, и аналогов ей в мире просто нет.