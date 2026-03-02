Названы две причины роста популярности «магазинов для бедных» в России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Рост популярности «магазинов для бедных» в России связан с оптимальным соотношением цены и качества представленной в торговых точках продукции, а также с шаговой доступностью, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков компании NTech.