Названы две причины роста популярности «магазинов для бедных» в России

NTech: рост популярности «магазинов для бедных» связан с их шаговой доступностью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Рост популярности «магазинов для бедных» в России связан с оптимальным соотношением цены и качества представленной в торговых точках продукции, а также с шаговой доступностью, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков компании NTech.

«Тенденция укрепления позиций умеренных продуктовых дискаунтеров характерна для прошлого года. Рост спроса россиян на подобного рода торговые точки в компании объяснили оптимальным соотношением цены и качества продукции, представленной в ассортименте таких магазинов», — сообщает интернет-издание.

Также, по данным «Ленты.ру», еще одной причиной популярности «магазинов для бедных» стала их шаговая доступность.

«Такие торговые точки находятся вблизи жилых домов, тогда как до жестких дискаунтеров зачастую приходится добираться гораздо дольше», — поясняет издание со ссылкой на экспертов.