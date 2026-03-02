Ричмонд
Рустам Минниханов посетил обновленный центр ремесел в Казани

Глава Татарстана пообщался с мастерами.

Источник: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в обновленном центре уникальных ремесел, где пообщался с мастерами и осмотрел их мастерские. Об этом сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Глава региона ознакомился с ходом завершающих работ на объекте. В ближайшее время они будут полностью окончены. Подробности о локации и направлениях работы центра пока не раскрываются.

Напомним, около ЦУМа в Казани вместо парковки обустроят фонтаны. Новое пространство задумано как зона для прогулок и отдыха горожан.

