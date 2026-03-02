Банки предупредили о риске роста мошенничества из-за поправок к закону «О связи»

Осенью 2025 года вступили в силу поправки к закону «О связи», направленные на борьбу с телефонным спамом. Однако под действие новых норм попали банки — и теперь их автоматические звонки клиентам классифицируются как «массовые вызовы» и регулярно блокируются операторами. В результате клиенты теряют связь с банком в критические моменты, будь то угроза хищения средств или вопрос по задолженности. Почему банки заявляют о предкризисной ситуации? Как новые ограничения могут повлиять на защиту средств граждан? И действительно ли борьба со спамом может обернуться ростом финансовых потерь? О новых правилах, юридических коллизиях и рисках для клиентов, — в материале «Газеты.Ru».