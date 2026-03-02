Ричмонд
В Казахстане начинают работать кабинеты помощи детям, пострадавшим от насилия

Пострадавший ребёнок сможет получить весь необходимый спектр услуг в одном месте.

Источник: Baigenews

В Казахстане по всей стране начнут открываться специализированные кабинеты помощи детям, пострадавшим от насилия. В них поддержка несовершеннолетним будет оказываться комплексно по принципу «одного окна», передает BAQ.kz.

Как отмечают в пресс-службе Минпросвещения РК, в безопасной и дружественной обстановке ребёнок сможет получить весь необходимый спектр услуг в одном месте — от первичной психологической помощи до проведения судебно-медицинской экспертизы и опроса с участием профильных специалистов. Такой подход позволит избежать повторной психологической травматизации и избавит от необходимости обращаться сразу в несколько разных учреждений.

Нововведение предусмотрено Законом Республики Казахстан «О профилактике правонарушений», подписанным Главой государства 30 декабря 2025 года. Норма вступает в силу со 2 марта 2026 года. В ближайшее время будут утверждены правила деятельности специализированных кабинетов, после чего начнётся их поэтапное открытие во всех регионах страны.

Кроме того, в рамках закона разработаны Правила выявления и оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу или ставшим свидетелями насилия.

Документ определяет порядок выявления таких детей, алгоритмы оказания помощи и механизмы взаимодействия государственных органов, организаций образования, контакт-центра 111, Уполномоченного по правам ребёнка и региональных уполномоченных.