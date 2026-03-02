В Казахстане начинают работать кабинеты помощи детям, пострадавшим от насилия

Как отмечают в пресс-службе Минпросвещения РК, в безопасной и дружественной обстановке ребёнок сможет получить весь необходимый спектр услуг в одном месте — от первичной психологической помощи до проведения судебно-медицинской экспертизы и опроса с участием профильных специалистов. Такой подход позволит избежать повторной психологической травматизации и избавит от необходимости обращаться сразу в несколько разных учреждений.