Путин: подвиг псковских десантников останется святой страницей истории

Путин: подвиг псковских десантников в Чечне останется святой страницей истории.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подвиг псковских десантников в Чечне, их бесстрашие и мужество, навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами истории РФ.

Соответствующая телеграмма губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и участникам памятных мероприятий, посвящённых 26-й годовщине подвига воинов-десантников героической 6-й парашютно-десантной роты опубликована на сайте Кремля.

«Бесстрашие, отвага и мужество героев, их великий подвиг навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами нашей истории, примером честного, беззаветного служения Отечеству и народу», — говорится в телеграмме.

Президент России отметил, что солдаты и офицеры «легендарной» роты приняли неравный бой во время, когда международный терроризм посягнуть на независимость и территориальную целостность России. Бесстрашие, отвага и мужество героев, их великий подвиг навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами нашей истории, примером честного, беззаветного служения Отечеству и народу.

Глава государства добавил, что эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Защищая правду, свободу и суверенитет Отчизны, они проявляют силу духа и несгибаемый характер, готовность чётко, оперативно решать поставленные задачи, отметил Путин.