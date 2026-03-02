Машину с ребенком отбросило на отбойник в Омске на улице 22 Декабря

Девятилетняя девочка получила травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Омске. Инцидент произошел на улице 22 Декабря, где водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и допустила наезд на транспортное ограждение.
По предварительным данным, авария произошла в одиннадцать часов. Женщина 1982 года рождения, управлявшая автомобилем Nissan, не смогла удержать транспортное средство на проезжей части. В результате столкновения с дорожным ограждением медицинская помощь потребовалась юной пассажирке, находившейся в салоне.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, зафиксировали обстоятельства случившегося и организовали доставку пострадавшей в медицинское учреждение. Окончательные причины и условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации, будут установлены в ходе процессуальной проверки.
Сотрудники ГИБДД Омской области в очередной раз призывают водителей использовать соответствующие возрасту и весу удерживающие устройства, соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно в условиях гололеда.
