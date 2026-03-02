Машину с ребенком отбросило на отбойник в Омске на улице 22 Декабря

По предварительным данным, авария произошла в одиннадцать часов. Женщина 1982 года рождения, управлявшая автомобилем Nissan, не смогла удержать транспортное средство на проезжей части. В результате столкновения с дорожным ограждением медицинская помощь потребовалась юной пассажирке, находившейся в салоне.