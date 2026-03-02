Два жителя Ростовской области погибли в пожаре в частных домах

В Ростовской области зафиксированы два смертельных пожара, произошедших 28 февраля. Трагедии случились в разных населенных пунктах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В городе Донецке огонь вспыхнул в квартире на улице Марины Цветаевой. Возгорание началось с домашних вещей, пламя охватило площадь в один квадратный метр. На место оперативно прибыл расчет из четырех спасателей на одной автоцистерне, который ликвидировал горение. К несчастью, в квартире был обнаружен погибший мужчина 37 лет.
Еще один пожар с летальным исходом произошел в хуторе Ракитном Зерноградского района. Там горел частный дом по улице Заречной. Пламя распространилось на 70 квадратных метров. Для тушения привлекались шесть сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. После того как пожар был потушен, в доме нашли тело 52-летнего мужчины.
В настоящее время точные причины смерти обоих погибших устанавливают судебно-медицинские эксперты.
