Два жителя Ростовской области погибли в пожаре в частных домах

Еще один пожар с летальным исходом произошел в хуторе Ракитном Зерноградского района. Там горел частный дом по улице Заречной. Пламя распространилось на 70 квадратных метров. Для тушения привлекались шесть сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. После того как пожар был потушен, в доме нашли тело 52-летнего мужчины.