Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два жителя Ростовской области погибли в пожаре в частных домах

В Ростовской области устанавливают причины смерти двух человек в пожарах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксированы два смертельных пожара, произошедших 28 февраля. Трагедии случились в разных населенных пунктах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Донецке огонь вспыхнул в квартире на улице Марины Цветаевой. Возгорание началось с домашних вещей, пламя охватило площадь в один квадратный метр. На место оперативно прибыл расчет из четырех спасателей на одной автоцистерне, который ликвидировал горение. К несчастью, в квартире был обнаружен погибший мужчина 37 лет.

Еще один пожар с летальным исходом произошел в хуторе Ракитном Зерноградского района. Там горел частный дом по улице Заречной. Пламя распространилось на 70 квадратных метров. Для тушения привлекались шесть сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. После того как пожар был потушен, в доме нашли тело 52-летнего мужчины.

В настоящее время точные причины смерти обоих погибших устанавливают судебно-медицинские эксперты.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.