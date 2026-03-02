Незаконную транспортировку свиней без ветдокументов остановили на Кубани

Россельхознадзор совместно с МВД остановили незаконную перевозку 25 свиней в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Специалисты провели совместные проверки на автодороге Р-217 «Кавказ» (на 209-м км, пост ДПС). Во время них остановили автомобиль, в котором обнаружили 25 свиней без необходимых ветеринарных документов.
Водитель перевозил животных из станицы Новоалексеевской Курганинского района Краснодарского края без обязательных ветеринарных сертификатов, удостоверяющих происхождение, состояние здоровья и эпизоотическую безопасность животных и территорий их происхождения. Эти документы важны для идентификации и подтверждения легальности перевозки.
По закону РФ «О ветеринарии», от мужчины потребовали прекратить дальнейшую транспортировку и изолировать животных для проведения профилактических мероприятий. Сейчас он обязан поставить свиней на карантин, а также организовать все необходимые противоэпизоотические действия.