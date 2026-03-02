Незаконную транспортировку свиней без ветдокументов остановили на Кубани

По закону РФ «О ветеринарии», от мужчины потребовали прекратить дальнейшую транспортировку и изолировать животных для проведения профилактических мероприятий. Сейчас он обязан поставить свиней на карантин, а также организовать все необходимые противоэпизоотические действия.