На платный объезд Нижнекамска и Челнов ввели абонемент

Соответствующие тарифы появились на официальном сайте компании в разделе абонементов при проезде по транспондеру.
Проездные документы доступны для транспортных средств первой и второй категорий на три временных периода. Десять поездок в течение шестидесяти дней для легковых автомобилей обойдутся в 1950 рублей, для машин высотой до 2,6 метра — в 2850 рублей. Тридцать поездок за девяносто дней стоят 4800 и 7050 рублей соответственно. Максимальный пакет — шестьдесят поездок на полгода — оценивается в 6000 рублей для первой категории и 8800 рублей для второй.
Для сравнения, разовая поездка по этому участку для легковушек составляет 278 рублей, для более высоких автомобилей — 408 рублей. Таким образом, приобретая абонемент на шестьдесят поездок, водители экономят до 64 процентов от стоимости разовых проездов.
Напомним, движение по объездной дороге Нижнекамска и Набережных Челнов стало платным в ночь на 31 декабря 2025 года. Четырехполосная магистраль включает десять мостовых переходов, шесть транспортных развязок и одиннадцать путепроводов. Для водителей, желающих сэкономить, доступен бесплатный альтернативный маршрут.
Введение платы вызвало широкий общественный резонанс. Жители Нижнекамска возмутились тем, что короткий выезд на федеральную трассу теперь стоит почти 300 рублей, а для сотрудников особой экономической зоны «Алабуга» ежедневные поездки стали обходиться более чем в десять тысяч рублей ежемесячно. Депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин, опираясь на десять тысяч подписей горожан, раскритиковал превращение бюджетного объекта в платный сегмент М-12. Основная претензия заключалась в том, что дорогу строили на налоги граждан, а тарифы установили выше, чем на частных концессионных трассах в других регионах. Например, в Тольятти сто километров пути обходятся дешевле, чем восемнадцать километров в Татарстане.
Результат не заставил себя ждать: трафик на новом участке в январе 2026 года рухнул почти вдвое — с 670 до 377 тысяч автомобилей. Люди массово выбирают старые бесплатные маршруты. Депутат Ягудин требовал либо сделать проезд бесплатным для жителей республики, либо полностью отменить тарификацию. Теперь «Автодор» предложил компромиссный вариант в виде абонементов со значительными скидками.