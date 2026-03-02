На платный объезд Нижнекамска и Челнов ввели абонемент

Введение платы вызвало широкий общественный резонанс. Жители Нижнекамска возмутились тем, что короткий выезд на федеральную трассу теперь стоит почти 300 рублей, а для сотрудников особой экономической зоны «Алабуга» ежедневные поездки стали обходиться более чем в десять тысяч рублей ежемесячно. Депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин, опираясь на десять тысяч подписей горожан, раскритиковал превращение бюджетного объекта в платный сегмент М-12. Основная претензия заключалась в том, что дорогу строили на налоги граждан, а тарифы установили выше, чем на частных концессионных трассах в других регионах. Например, в Тольятти сто километров пути обходятся дешевле, чем восемнадцать километров в Татарстане.