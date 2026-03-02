Тимуру Иванову отказали в отправке на военную операцию

«Уведомление об отказе было отправлено Иванову по почте», — сказал он.
Следующее заседание по делу назначено на 5 марта, следует из карточки дела на сайте суд. 2 марта проходила досудебная подготовка к разбирательству.
Иванов заявил о готовности отправиться на службу в зону военной операции еще в октябре. В феврале его адвокат Денис Балуев сообщил РБК, что Иванов подал к Минобороны иск в связи с игнорированием просьбы заключить с ним контракт и отправить его в зону военной операции.
Балуев отмечал, что его подзащитный готов выполнять боевые задачи в составе любого штурмового подразделения. Он назвал решение экс-замминистра «абсолютно искренним и обдуманным».
Тимур Иванов занимал должность заместителя главы Минобороны с 2016 года. Он курировал строительные проекты ведомства. Иванова задержали в апреле 2024 года, тогда же его отстранили от должности.
В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Его признали виновным в присвоении 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также хищении и отмывании 3,9 млрд руб., ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц».
Иванов также проходит по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он получил три взятки на сумму более 1,35 млрд руб. В январе суд продлил арест экс-замминистра до 23 апреля 2026 года.