Тимуру Иванову отказали в отправке на военную операцию

Иванов заявил о готовности отправиться на службу в зону военной операции еще в октябре. В феврале его адвокат Денис Балуев сообщил РБК, что Иванов подал к Минобороны иск в связи с игнорированием просьбы заключить с ним контракт и отправить его в зону военной операции.