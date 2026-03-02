Суд приостановил работу кафе в Мотовилихе из-за нарушений санитарных норм

В частности, было установлено, что в заведении не осуществлялся производственный контроль, пищевая продукция принималась без маркировок и сопроводительной документации. Из-за отсутствия цехового деления нарушалась последовательность технологических процессов, грязные овощи мылись в тех же ваннах, что и кухонная посуда. Личные вещи сотрудников, а также уборочный инвентарь хранились в производственном помещении. Также в кафе отсутствовал туалет для персонала и посетителей с раковиной. Кулинарная продукция изготавливалась без технологических карт, а повар работал без обязательного медицинского освидетельствования и гигиенического обучения.