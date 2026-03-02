Мэр Омска Шелест анонсировал новый информационный сервис о газификации

На сайте администрации города Омска появился новый раздел, в котором собрана вся информация о газификации частного сектора. О новом информационном сервисе в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Шелест.
Как рассказал глава города, в новом разделе аккумулирована вся информация о мероприятиях по переводу печного отопления на газовое. Здесь же можно узнать статус заявки на получение компенсации затрат, связанных с переходом на природный газ, поданной в 2025 году.
«Для этого в строку поиска достаточно вбить идентификационный номер налогоплательщика, указанный автором заявки при подаче документов. Сумма компенсации составит до 212 000 рублей», — пояснил Сергей Шелест.
Переход с печного отопления на экологически чистое газовое осуществляется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» при поддержке народной программы «Единой России».
В январе 2026 года Минприроды РФ одобрило предложение по выделению финансирования на выплаты компенсации всем гражданам, которые в прошлом году прошли процедуру подключения и подтвердили соответствие установленным критериям участия в проекте. Как сообщил Сергей Шелест, таким образом поддержку получат еще свыше 1700 омских домохозяйств.
В целом с начала реализации проекта газовое отопление появилось у 5 606 омских семей.