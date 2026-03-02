Омский «Авангард» подписал новый контракт с защитником Марселем Ибрагимовым

В понедельник, 2 марта, «Авангард» объявил о продлении контракта с защитником Марселем Ибрагимовым. Ранее игрок пришел в стан «ястребов» летом прошлого года.
Новый контракт подписан на два сезона.
«Марсель Ибрагимов после перехода в нашу команду сразу начал доказывать свою состоятельность и бороться за место в составе. Надежный и жесткий игрок обороны здорово вписался в систему Ги Буше. Также хочу отметить его отношение к делу. Уверен, что с таким подходом к тренировочному процессу Марсель будет прогрессировать от матча к матчу. Впереди интересный путь, в котором мы желаем Марселю успехов!»,
В составе нашей команды Марсель провел уже 48 матчей и набрал 8 очков (2+6 по системе «гол + пас») при показателе полезности «-3». Новый контракт с ним будет действовать до 31 мая 2028 года.
