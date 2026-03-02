В Челябинске разработали метод выявления ртути в воде за пару минут

ЧЕЛЯБИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали высокоточный экспресс-метод, который позволяет определять наличие ионов ртути в сверхмалой концентрации в воде за пару минут. Новая разработка будет востребована в сфере экологического надзора, а также в промышленности, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По данным вуза, проблема загрязнения воды ртутью стоит остро во всем мире, так как этот металл способен накапливаться в организмах и вызывать тяжелые заболевания.
«Анализ воды на наличие ртути в сертифицированных лабораториях занимает несколько дней. Исследователи из Южно-Уральского государственного университета разработали новый метод, который сокращает это время до пары минут за счет применения специального электрода», — сказали в пресс-службе.
В вузе пояснили, что ученые модифицировали стандартный стеклоуглеродный электрод (основу многих электрохимических сенсоров) специальным нанопорошком, добавили редкоземельный металл празеодим.
«За счет этого новый проводник стал похожим на пористую губку, площадь его активной поверхности выросла в три раза. Благодаря такой модернизации электрод стал способен фиксировать присутствие ртути в концентрации от одного наномоля», — сказали в вузе.
В пресс-службе вуза отметили, что, кроме точности, разработка не предполагает сложных, продолжительных и дорогостоящих исследований. Ее могут применять производители чая, кофе и морепродуктов, чтобы оперативно проверять сырье на наличие ртути. Основной потребитель — органы государственного экологического контроля, экологические службы предприятий.