С самолёта — в реанимацию. Парализованного в Таиланде хирурга привезли в РФ

Детского хирурга Михаила Коробейникова, который перенес спинальный инфаркт во время отдыха в Таиланде, наконец, доставили в Россию.
Долгожданная эвакуация.
Утром 2 марта спецбортом в Омск доставили парализованного во время отпуска в Таиланде опытнейшего детского хирурга Михаила Коробейникова. Об этом omsk.aif.ru сообщили в региональном Минздраве, дав комментарий: «Самолет приземлился в 7:30. Бригада медиков встретила врача и перевезла в Областную клиническую больницу. Сейчас хирург находится в реанимации, где проходит обследование и восстанавливается после долгого перелета».
При этом ещё совсем недавно перспективы транспортировки детского травматолога‑ортопеда выглядели весьма туманно. Представители Минздрава в беседе с omsk.aif.ru признавали, что делают всё возможное на своём уровне, но ситуация динамично меняется и не полностью зависит от их действий. В это же время Омская региональная Ассоциация врачей запустила сбор средств на организацию спецборта, обратившись за поддержкой к коллегам, друзьям и пациентам доктора.
По данным источника omsk.aif.ru, на тот момент врача всё ещё не перевезли с островов Таиланда на материк, а обещанный спецборт оказался под вопросом. Однако позже ситуация изменилась: Минздрав Омской области сообщил, что нашёл способ доставить доктора Коробейникова домой — для этого задействуют спецборт, финансируемый из внебюджетных источников.
Согласно официальному заявлению ведомства, после завершения всех необходимых согласований, в том числе с медицинской службой Таиланда, самолёт должен был вылететь за пострадавшим 28 февраля, а пациента планировали разместить для лечения и реабилитации в Областной клинической больнице. В итоге эвакуация состоялась только 2 марта.
Беда в отпуске.
Инцидент произошёл во время отдыха Михаила Коробейникова в Таиланде. У известного врача — заведующего травматолого-ортопедическим отделением детской областной больницы, диагностировали ишемический спинальный инфаркт — достаточно редкое состояние, составляющее около 1% от всех острых нарушений кровообращения в центральной нервной системе.
О происшествии стало известно 23 февраля: тогда сын доктора, Григорий, экстренно обратился за помощью к российскому посольству в Таиланде и МЧС России, подчеркнув, что отцу жизненно необходима транспортировка в Россию на специализированном медицинском борту.
Собеседник omsk.aif.ru Валерий Евстигнеев, в этот же день пообщавшись с дочерью пострадавшего, подтвердил тяжёлое состояние Коробейникова и отметил первоочередную задачу — перевезти его с островов на материк. Он также указал на технические сложности: не каждый самолёт подходит для подобных перевозок, а размещение носилок в салоне требует особого подхода.
Процесс эвакуации осложнялся и другим рядом проблем, а не только отсутствием спецборта. Страховая компания заявляла о перечислении средств на лечение Коробейникова, однако в таиландской клинике эту информацию опровергали. Требовалось согласовать все процедуры между клиникой и страховщиком. Помимо этого, для начала эвакуации необходимо было получить официальную выписку из больницы и одобрение местных медиков.
Любимый врач.
В первые дни Минздрав Омской области подтвердил госпитализацию и тяжёлое состояние доктора, но избегал развёрнутых комментариев.
Коллеги же и пациенты не скрывали эмоций. Они подчёркивали высокий профессионализм Коробейникова и его умение находить подход к маленьким пациентам. Родители детей, которых он лечил, называли врача настоящим ангелом‑хранителем ортопедии и отмечали, что он возвращал к полноценной жизни тех, кого считали безнадёжными. Близкие и благодарные семьи искренне переживали за здоровье доктора и надеялись на его скорейшее возвращение домой.
Отметим, что транспортировку врача оплатил меценат. Кто именно — остаётся загадкой, так как он пожелал остаться неизвестным, сообщает РИА Новости.
Оmsk.aif.ru продолжает следить за развитием событий.