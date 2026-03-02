С самолёта — в реанимацию. Парализованного в Таиланде хирурга привезли в РФ

При этом ещё совсем недавно перспективы транспортировки детского травматолога‑ортопеда выглядели весьма туманно. Представители Минздрава в беседе с omsk.aif.ru признавали, что делают всё возможное на своём уровне, но ситуация динамично меняется и не полностью зависит от их действий. В это же время Омская региональная Ассоциация врачей запустила сбор средств на организацию спецборта, обратившись за поддержкой к коллегам, друзьям и пациентам доктора.