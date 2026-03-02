Ричмонд
Космический поезд Илона Маска увидят волгоградцы 2 марта

Жители региона смогут увидеть уникальное зрелище из десятков спутников Starlink.

Источник: Комсомольская правда

Приготовьтесь к необычному зрелищу: ночью 2 марта жители Волгоградской области смогут наблюдать за «поездом» Илона Маска. Речь идет о цепочке из 29 интернет-спутников Starlink, которые компания SpaceX отправила на орбиту. Этот запуск станет уже 365-й партией космических аппаратов, и после него группировка Starlink увеличится до впечатляющих 11 397 единиц, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Компания запланировала еще один запуск — он произойдет ночью 4 марта. Тогда на орбиту отправятся еще 29 спутников, и, возможно, волгоградцам вновь улыбнется удача увидеть подобный «космический состав».

