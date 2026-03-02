В Алматы врачи Глазного института проверили зрение студентов

«Специалисты Глазного института считают важным продолжать проведение профилактических осмотров как в учебных заведениях, так и в трудовых коллективах и организациях Алматы. Регулярные обследования позволяют своевременно выявлять нарушения зрения и принимать меры для их коррекции. По мнению офтальмологов, системная профилактическая работа и повышение информированности молодежи о правилах гигиены зрения являются важными условиями сохранения здоровья глаз в условиях современной зрительной нагрузки», — сказали в Глазном институте.