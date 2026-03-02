Ричмонд
В Нижнекамске после нападения семиклассника запустили программу против буллинга

Это должно обеспечить безопасную среду для детей, родителей и педагогов.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамске презентовали антибуллинговую программу, созданную после резонансного инцидента в лицее № 37, где семиклассник ранил ножом уборщицу. Глава района Радмир Беляев заявил, что новая модель должна обеспечить безопасную среду для детей, родителей и педагогов.

Программа представляет собой «проактивную управленческую модель безопасности детства», направленную на предотвращение угроз, а не на реакцию по факту. Она включает пять ключевых блоков: анонимный чат-бот «Нижнекамск скажи» для связи с подростками, образовательные интенсивы для учителей, усиление межведомственного взаимодействия, альтернативный досуг для детей и кибербезопасность.

Планируется привлечь к работе предприятия, где трудятся родители школьников. Педагог в новой модели становится «менеджером психологического климата в классе». Эффективность программы оценят по статистике правонарушений, анонимным опросам в школах и динамике обращений.

Напомним, 22 января семиклассник пронес в лицей нож и ранил техническую работницу, после чего выстрелил из сигнального устройства и пострадал сам. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавшей уборщице Алсу Анасовой выплатят 500 тысяч рублей. Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал случившееся следствием самоустранения родителей и неработающей системы безопасности в школах.

