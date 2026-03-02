Диана Кучук, жена Игоря Кучука, ранее рассказывала о шокирующих подробностях смерти своей дочери Андреи и подтвердила слухи о том, что та умерла от запрещенного вещества Более того, она опубликовала эти заявления в соцсетях, прикрепив фотографию дирижера Николае Ботгроса с внуком Кристианом, по слухам, госпитализированного после передозировки запрещенных веществ, что подогревает слухи о том, что внук маэстро причастен к роковому инциденту.