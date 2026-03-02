Самарские ученые нашли способ перерабатывать тяжелую нефть без дорогого водорода

«Мы используем отработанный катализатор гидроочистки. Он не справляется с основной задачей, но эффективен при переносе водорода в процессе переработки тяжелого сырья. Такой подход обеспечивает более высокую эффективность переноса водорода в термическом процессе, что, в свою очередь, позволяет увеличить долю светлых нефтепродуктов и в большей степени улучшить их качество», — пояснил ассистент кафедры Игорь Докучаев.