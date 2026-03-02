Ричмонд
Самарские ученые нашли способ перерабатывать тяжелую нефть без дорогого водорода

Придуманная в Самаре новая технология по переработке нефти использует отходы производства и отработанный катализатор.

Источник: СамГТУ

Ученые самарского политеха разработали технологию, которая позволяет перерабатывать тяжелую нефть и нефтяные остатки с меньшими затратами. Они предложили заменить газообразный водород на гидрированный легкий газойль каталитического крекинга — продукт, который обычно считается низкокачественным.

«Мы используем отработанный катализатор гидроочистки. Он не справляется с основной задачей, но эффективен при переносе водорода в процессе переработки тяжелого сырья. Такой подход обеспечивает более высокую эффективность переноса водорода в термическом процессе, что, в свою очередь, позволяет увеличить долю светлых нефтепродуктов и в большей степени улучшить их качество», — пояснил ассистент кафедры Игорь Докучаев.

Это актуальная проблема, ведь запасы легкой нефти почти исчерпаны, а существующие методы требуют высокого давления водорода и больших энергозатрат. Новый подход позволяет увеличить выход светлых нефтепродуктов и снизить энергоемкость процесса. Технология прошла испытания в лабораторных условиях и может стать более дешевой альтернативой традиционным методам. Результаты исследований опубликованы в «Российском химическом журнале».