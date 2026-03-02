В марте Нацбанк продаст до $500 млн из Национального фонда Казахстана

АСТАНА, 2 мар — Sputnik. Продажи валюты из Нацфонда за февраль составили $400 млн, сообщил Нацбанк.
Это позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 6% от общего объема торгов и не более $20 млн в день.
«По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в марте Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов США. В рамках операций зеркалирования в феврале было стерилизовано 350 млрд тенге. В течение марта в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 350 млрд тенге», — сообщил Нацбанк.
По итогам февраля курс тенге укрепился 0,7%, до 497,69 тенге за доллар.
«В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», — отметили в Национальном банке.
Валютные интервенции Нацбанк в феврале не проводил.