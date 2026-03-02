В марте Нацбанк продаст до $500 млн из Национального фонда Казахстана

«По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в марте Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов США. В рамках операций зеркалирования в феврале было стерилизовано 350 млрд тенге. В течение марта в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 350 млрд тенге», — сообщил Нацбанк.