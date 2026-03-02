Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане

В ведомстве сообщили, что около 184 тыс. человек подали заявление для участия в ЕНТ, что на 20 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Из них 74,4% изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 25,5% — на русском, 216 человек — на английском языке.
Подчеркивается, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования. Согласно данным министерства, самой часто выбираемой комбинацией профильных предметов является «Математика-Физика» — 18,7%. Далее идут комбинации «Биология-Химия» — 16,6% и «Творческий экзамен» — 10,3%.
Участников тестирования предупредили, что во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей. На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования.
Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии. В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор.
Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет «История Казахстана», по 10 заданий — на «Грамотность чтения» и «Математическую грамотность», а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.
Время тестирования — 4 часа (240 минут), однако для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в размере 40 минут. «Напомним, в мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию», — добавили в ведомстве.