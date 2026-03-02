Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане

Время тестирования — 4 часа (240 минут), однако для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в размере 40 минут. «Напомним, в мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию», — добавили в ведомстве.