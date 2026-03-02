«Золотой парень»: Дастан Сатпаев вернулся на поле после травмы и восхитил болельщиков

Соответствующими фотографиями 17-летней звезды пресс-служба алматинского ФК поделилась накануне, 1 марта 2026 года.
«Поздравляем с возвращением на поле, Дос! Мы скучали по тебе!» — написала пресс-служба ФК «Кайрат».
Под публикацией восторженные комментарии оставили поклонники Дастана:
«Наша гордость». «Золотой парень». «Улыбка Дастана». «Мы очень рады за тебя!» «Ооо, Дастан, ты вернулся». «Физику хорошо набрал, молодец». «Из-за Дастана стала болельщицей “Кайрата”.
В минувшую субботу, 28 февраля, «Кайрат» встретился с костанайским «Тоболом» в борьбе за Суперкубок Казахстана. Сатпаев вышел на замену и отметился забитым 11-метровым в серии послематчевых пенальти. Но это не помогло «Кайрату» и обладателем Суперкубка стал «Тобол». Матч завершился со счетом 2:2, но в послематчевой серии точнее оказались футболисты из Костаная — 5:4.
Ранее сообщалось, что Дастан Сатпаев узнал новый номер в наступающий сезон.