«Золотой парень»: Дастан Сатпаев вернулся на поле после травмы и восхитил болельщиков

В минувшую субботу, 28 февраля, «Кайрат» встретился с костанайским «Тоболом» в борьбе за Суперкубок Казахстана. Сатпаев вышел на замену и отметился забитым 11-метровым в серии послематчевых пенальти. Но это не помогло «Кайрату» и обладателем Суперкубка стал «Тобол». Матч завершился со счетом 2:2, но в послематчевой серии точнее оказались футболисты из Костаная — 5:4.