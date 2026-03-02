Власти Минска ответили, можно ли все дороги и дворы сделать из бетона

В дорожной службе рассказали, почему все дороги и дворы нельзя закатать в бетон, передает телеканал «Первый информационный».
В Горремавтодоре Мингорисполкома сказали, почему нельзя закатать в бетон все улицы Минска и, тем самым навсегда закрыть вопросы критической ямочности.
По словам гендиректора предприятия Максима Белоуса, в Минске есть подобные примеры, однако трудно обеспечить возможность закрыть двор либо улицу и ждать месяц, пока будут выполнены работы по строительству. А потом еще месяц ждать, пока бетон наберется прочности.
Ямочность на дорогах в Беларуси должны устранить до 1 мая. О состоянии дорожного покрытия водители могут заявлять круглосуточно на единый номер службы 115.
Еще Минтранс сказал, когда все дороги в Беларуси восстановят после зимы.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал восстановить дорожное покрытие после зимы: «Чего бы это ни стоило».
Также в Минске коммунальщики завершат реконструкцию старых теплосетей до 2029 года.