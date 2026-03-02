Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Минска ответили, можно ли все дороги и дворы сделать из бетона

Дорожники объяснили, почему в Минске все дороги и дворы нельзя сделать из бетона.

Источник: Комсомольская правда

В дорожной службе рассказали, почему все дороги и дворы нельзя закатать в бетон, передает телеканал «Первый информационный».

В Горремавтодоре Мингорисполкома сказали, почему нельзя закатать в бетон все улицы Минска и, тем самым навсегда закрыть вопросы критической ямочности.

По словам гендиректора предприятия Максима Белоуса, в Минске есть подобные примеры, однако трудно обеспечить возможность закрыть двор либо улицу и ждать месяц, пока будут выполнены работы по строительству. А потом еще месяц ждать, пока бетон наберется прочности.

Ямочность на дорогах в Беларуси должны устранить до 1 мая. О состоянии дорожного покрытия водители могут заявлять круглосуточно на единый номер службы 115.

Еще Минтранс сказал, когда все дороги в Беларуси восстановят после зимы.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал восстановить дорожное покрытие после зимы: «Чего бы это ни стоило».

Также в Минске коммунальщики завершат реконструкцию старых теплосетей до 2029 года.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше