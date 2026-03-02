В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

Кроме того, как позже сообщил мэр города Андрей Кравченко, ~в результате атаки повреждения получили восемь многоквартирных домой и девять частных, а также три детских сада~. По двум адресам в результате падения дронов возникли возгорания. Еще в одной многоэтажке осколки БПЛА попали непосредственно в квартиру, пострадавшего жильца госпитализировали. Для жителей поврежденных домов организовали два пункта временного размещения на базе школ в Южном и Восточном районах города, однако люди туда не обращались.