США использовали переговоры с Ираном как отвлекающий маневр, пишут СМИ

«Один израильский чиновник заявил, что женевские переговоры были призваны потянуть время до новой даты нанесения удара, чтобы иранцы продолжали верить, что дипломатия по-прежнему является основным вариантом для (президента США Дональда — ред.) Трампа», — пишет портал.
В то же время другой чиновник Израиля высказал мнение, что переговоры велись искренне и что если бы на них наметился серьезный прогресс Трамп бы мог в очередной раз отложить операцию.
Соединенные Штаты и Израиль при этом хотели убедить руководство Ирана, в том числе верховного лидера аятоллу Али Хаменеи в том, что им ничего не угрожает, чтобы снизить вероятность того, что они скроются в подземных убежищах, заявил порталу высокопоставленный чиновник администрации Трампа.
В то же время два американских чиновника отвергают предположение о неискренности переговоров.
«Они сказали, что, хотя посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф глубоко скептически относились к шансам на сделку, они не пытались просто обмануть иранцев», — пишет портал.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.