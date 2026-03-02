Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США использовали переговоры с Ираном как отвлекающий маневр, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты использовали переговоры с Ираном в Женеве для того, чтобы усыпить бдительность Тегерана перед началом совместной с Израилем операции, утверждает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

Источник: Reuters

«Один израильский чиновник заявил, что женевские переговоры были призваны потянуть время до новой даты нанесения удара, чтобы иранцы продолжали верить, что дипломатия по-прежнему является основным вариантом для (президента США Дональда — ред.) Трампа», — пишет портал.

В то же время другой чиновник Израиля высказал мнение, что переговоры велись искренне и что если бы на них наметился серьезный прогресс Трамп бы мог в очередной раз отложить операцию.

Соединенные Штаты и Израиль при этом хотели убедить руководство Ирана, в том числе верховного лидера аятоллу Али Хаменеи в том, что им ничего не угрожает, чтобы снизить вероятность того, что они скроются в подземных убежищах, заявил порталу высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

В то же время два американских чиновника отвергают предположение о неискренности переговоров.

«Они сказали, что, хотя посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф глубоко скептически относились к шансам на сделку, они не пытались просто обмануть иранцев», — пишет портал.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше