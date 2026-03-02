Цифровая 3D-модель центра Перми обойдется в 29,8 млн рублей

В рамках контракта, исполнитель должен будет выполнить аэрофотосъемку территории площадью 803 кв. км, обработать материалы с помощью искусственного интеллекта и машинного зрения, а также создать ортофотопланы. Дополнительно потребуется разработать 3D-модель центра города площадью 135 кв. км. Кроме того, разработчику необходимо обеспечить возможность использования ортофотопланов в открытом доступе.