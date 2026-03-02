Ричмонд
Цифровая 3D-модель центра Перми обойдется в 29,8 млн рублей

Проект охватит территорию площадью 135 кв. км.

Источник: Комсомольская правда

На создание цифровой копии центра Перми выделят 29,8 млн рублей, информация о тендере появилась на сайте госзакупок. Департамент земельных отношений администрации Перми ищет подрядчика для детальной аэрофотосъемки, а также создания ортофотоплана территории города и трехмерной модели городского центра.

В рамках контракта, исполнитель должен будет выполнить аэрофотосъемку территории площадью 803 кв. км, обработать материалы с помощью искусственного интеллекта и машинного зрения, а также создать ортофотопланы. Дополнительно потребуется разработать 3D-модель центра города площадью 135 кв. км. Кроме того, разработчику необходимо обеспечить возможность использования ортофотопланов в открытом доступе.

Средства на реализацию выделят из городского бюджета. Подрядчики могут подать заявку на участие в торгах до 19 марта, срок исполнения контракта — до 15 декабря 2026 года.