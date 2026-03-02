Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Влюбил нас всех в свою Родину»: фанаты Димаша отозвались на видеообращение его родителей

Родители Димаша Кудйабергена, казахстанские артисты Канат и Светлана Айтбаевы, обратились к соотечественникам и фанатам сына из других стран в День благодарности, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видеообращение появилось в Instagram Каната Айтбаева. Артисты выразили огромную благодарность всем казахстанцам, а также фанатам Димаша из-за рубежа за их безграничную любовь и поддержку.

«1 марта в нашей стране День благодарности. Дорогие братья, друзья, всем тысячу раз спасибо», — написали родители Димаша.

«Привет вам из Мексики, обнимаем», — «С прекрасным праздником вас, дорогие Канат и Светлана, а в вашем лице и весь Казахстан! Благодарим вас и всю вашу замечательную семью за счастье быть рядом с вами, за ваших чудесных детей и, конечно, за обожаемого всем миром Димаша, который влюбил нас всех в свою Родину!», — «А мы хотим вас поблагодарить от всего сердца за Димаша!» — отозвались поклонники Димаша.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше