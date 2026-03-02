«Влюбил нас всех в свою Родину»: фанаты Димаша отозвались на видеообращение его родителей

Видеообращение появилось в Instagram Каната Айтбаева. Артисты выразили огромную благодарность всем казахстанцам, а также фанатам Димаша из-за рубежа за их безграничную любовь и поддержку.
«1 марта в нашей стране День благодарности. Дорогие братья, друзья, всем тысячу раз спасибо», — написали родители Димаша.
«Привет вам из Мексики, обнимаем», — «С прекрасным праздником вас, дорогие Канат и Светлана, а в вашем лице и весь Казахстан! Благодарим вас и всю вашу замечательную семью за счастье быть рядом с вами, за ваших чудесных детей и, конечно, за обожаемого всем миром Димаша, который влюбил нас всех в свою Родину!», — «А мы хотим вас поблагодарить от всего сердца за Димаша!» — отозвались поклонники Димаша.