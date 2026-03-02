Более 5 000 алматинцев поддержали референдум в рамках концерта «ALGYS FEST»

В мероприятии приняли участие свыше 5 000 молодых жителей города, а также представители городской коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!». В ходе мероприятия особое внимание было уделено призыву к гражданам принять активное участие в предстоящем референдуме. Участникам разъяснили значение проекта новой Конституции, подчеркнув, что выражение гражданской позиции каждым казахстанцем является важным вкладом в дальнейшее развитие страны.
В концертной программе выступили известные отечественные артисты — Алашұлы, Raim, Ерке Есмахан, Kalifarniya, Алатау серілері, Арқайым, Нұрсултан Нурбердиев, Балауса Ерғалина и Серікбол Сайлаубек, а также артисты театра традиционного искусства «Алатау». Исполнители поздравили собравшихся с первым весенним праздником — Днем благодарности и призвали принять участие в референдуме.
В ходе мероприятия выступили члены городской коалиции и общественные деятели, которые высказались о проводимых в стране политических реформах. Они призвали участников проявить гражданскую ответственность и принять участие в референдуме, который состоится 15 марта.
Член Общественного совета города Алматы и городской коалиции Дилдабек Дидарбек отметил, что Алматы традиционно находится в центре общественно-политических процессов, а жители мегаполиса всегда отличались высокой гражданской активностью.
«Предстоящие изменения связаны с принятием новой Конституции. Это основополагающий документ, направленный на формирование Справедливого Казахстана. Новая Конституция будет служить каждому гражданину, обеспечивая защиту его прав и законных интересов. Мы убеждены, что молодое поколение будет жить в развитом и сильном государстве. Алматы всегда находится в авангарде политической модернизации, поэтому призываем принять участие в референдуме 15 марта и поддержать новую Конституцию», — отметил он.
Председатель республиканского общественного объединения «Союз уйгурской молодежи Казахстана», член городской коалиции Рустам Кайриев также подчеркнул символическое значение праздника.
«В этом году исполняется 10 лет как мы празднуем праздник Дня благодарности. Все эти годы я благодарил свою семью, родных и близких. Сегодня же хочу выразить благодарность нашей Конституции, которая на протяжении 30 лет защищала права граждан. Вместе с тем время требует принятия новой Конституции, поэтому давайте поддержим Новую Конституцию и активно примем участие в референдуме», — отметил он.
Мероприятие прошло в атмосфере праздничного настроения, патриотизма и высокой активности молодежи. По словам организаторов, подобные открытые площадки способствуют консолидации общества вокруг значимых политических процессов и повышению уровня гражданской ответственности.
В завершение организаторы призвали жителей Алматы принять участие в республиканском референдуме 15 марта и сделать осознанный выбор, определяющий будущее страны.