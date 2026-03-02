Более 5 000 алматинцев поддержали референдум в рамках концерта «ALGYS FEST»

«В этом году исполняется 10 лет как мы празднуем праздник Дня благодарности. Все эти годы я благодарил свою семью, родных и близких. Сегодня же хочу выразить благодарность нашей Конституции, которая на протяжении 30 лет защищала права граждан. Вместе с тем время требует принятия новой Конституции, поэтому давайте поддержим Новую Конституцию и активно примем участие в референдуме», — отметил он.