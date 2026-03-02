Число страховок электромобилей в Беларуси выросло в 2,4 раза за год. Подробности сообщает Министерство финансов.
И уточнили, что в стране набирают популярном легковые транспортные средства, которым были присвоены регистрационные знаки с символами «зеленого цвета».
По данным ГАИ Министерства внутренних дел, количество зарегистрированных электромобилей за 2025 год составило около 49,5 тысячи единиц. А по информации Белорусской ассоциации страховщиков, владельцы данных авто, каско приобретают гораздо чаще, чем владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
В 2025 году в рамках программ добровольного страхования транспорта было застраховано 22 050 электромобилей. Это в 2,4 раза больше показателя за 2024 год. Большая их часть (речь идет про 53%) страховалась физическими лицами.
«Страховщиками произведено 6 692 выплаты на общую сумму 34,6 млн рублей», — отметили в Минфине.
Что касается средней выплаты по каско для владельцев-физлиц, то она составила 4534 рубля, увеличившись на 31% в сравнении с 2024 годом.
