Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число страховок электромобилей в Беларуси выросло в 2,4 раза за год

В Беларуси назвали сумму выплат по каско владельцам электромобилей за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

Число страховок электромобилей в Беларуси выросло в 2,4 раза за год. Подробности сообщает Министерство финансов.

И уточнили, что в стране набирают популярном легковые транспортные средства, которым были присвоены регистрационные знаки с символами «зеленого цвета».

По данным ГАИ Министерства внутренних дел, количество зарегистрированных электромобилей за 2025 год составило около 49,5 тысячи единиц. А по информации Белорусской ассоциации страховщиков, владельцы данных авто, каско приобретают гораздо чаще, чем владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В 2025 году в рамках программ добровольного страхования транспорта было застраховано 22 050 электромобилей. Это в 2,4 раза больше показателя за 2024 год. Большая их часть (речь идет про 53%) страховалась физическими лицами.

«Страховщиками произведено 6 692 выплаты на общую сумму 34,6 млн рублей», — отметили в Минфине.

Что касается средней выплаты по каско для владельцев-физлиц, то она составила 4534 рубля, увеличившись на 31% в сравнении с 2024 годом.

Ранее МАРТ предупредил о контроле за ценами на цветы перед 8 Марта.

Кстати, Минтруда сказало, будет ли сокращенный рабочий день 6 марта перед Днем женщин.

А еще ГАИ обратилась к водителям в Беларуси из-за летних шин с начала марта.