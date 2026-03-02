Житель Башкирии задолжал миллион рублей по алиментам и скрывается

Судебные приставы Агидели объявили в розыск мужчину, который задолжал крупную сумму на содержание ребенка. Артур Гильфанов уклоняется от выплаты алиментов, и его долг уже превысил миллион рублей.
Как сообщили в УФССП по РБ, чтобы заставить должника исполнить обязательства, ему ограничили выезд за пределы страны. По предварительной информации, сейчас мужчина находится в Уфе, официально нигде не работает.
Всех, кто располагает сведениями о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8 (34731) 2−83−99 или 8 (347) 273−56−40.
