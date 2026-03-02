Ричмонд
Житель Башкирии задолжал миллион рублей по алиментам и скрывается

Судебные приставы Агидели объявили розыск Артура Гильфанова.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы Агидели объявили в розыск мужчину, который задолжал крупную сумму на содержание ребенка. Артур Гильфанов уклоняется от выплаты алиментов, и его долг уже превысил миллион рублей.

Как сообщили в УФССП по РБ, чтобы заставить должника исполнить обязательства, ему ограничили выезд за пределы страны. По предварительной информации, сейчас мужчина находится в Уфе, официально нигде не работает.

Всех, кто располагает сведениями о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8 (34731) 2−83−99 или 8 (347) 273−56−40.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.