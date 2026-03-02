Весной в Астане запустят LRT — аким Женис Касымбек

АСТАНА, 2 мар — Sputnik. Вице-премьер Казахстана Роман Скляр и аким Астаны Женис Касымбек ознакомились с ходом строительства LRT.
Они осмотрели станции «Әуежай» («Аэропорт»), «Байтерек», «Дом министерств» и «Музей». Интервал движения поезда составит от 5 до 10 минут, время в пути между станциями — 1,5−3 минуты.
Время следования от первой станции «Нурлы жол» до конечной станции «Аэропорт» займет порядка 40 минут.
Посетили и Единый диспетчерский центр, который будет координировать работу легкорельсового транспорта.
«Функционал центра включает управление движением составов LRT, координацию светофорных объектов интеллектуальной транспортной системы, диспетчерское сопровождение общественного транспорта, диспетчеризацию системы проката велосипедов, а также обработку и аналитический анализ транспортных данных», — сказал Касымбек.
И как сообщил позже аким на своей странице в социальной сети, полноценный запуск LRT планируется весной 2026 года.
«Начало работы LRT ожидается в ближайшие месяцы (весной)», — написал аким столицы.
Также он написал, что составы LRT будут курсировать в беспилотном режиме.
«Завершение тестовой эксплуатации и дата начала пассажирского движения будут определены по итогам выполнения полного комплекса мероприятий и подтверждения соответствия системы установленным техническим требованиям», — отметил Женис Касымбек.
И как сказал аким, составы LRT адаптированы к климату Центральной Азии и устойчивы к низким температурам и обледенению.