Казахстан запускает масштабный проект для молодёжи

В Казахстане начинается новый этап развития волонтёрского движения. ЮНИСЕФ запускает цифровую платформу «ЮНИСЕФ Жастары», которая объединит обучение, реальные социальные инициативы и развитие молодёжного лидерства в одном онлайн-пространстве, передает DKNews.kz.
И символично, что старт проекта совпадает с глобальным решением: Организация Объединённых Наций провозгласила 2026 год Международным годом добровольцев в целях устойчивого развития — инициативу, впервые предложенную Казахстаном.
От идеи до глобального признания.
Идея Международного года добровольцев была озвучена Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году и получила поддержку большинства государств-членов. Это решение стало признанием роли волонтёров в решении глобальных проблем — от экологии до защиты прав детей.
Теперь Казахстан делает следующий шаг — создаёт собственную устойчивую цифровую экосистему волонтёрства.
Платформа ориентирована на молодёжь от 16 до 35 лет. С 2026 года она станет единым цифровым пространством волонтёрской деятельности под эгидой ЮНИСЕФ Казахстан.
Что внутри?
онлайн-курсы по правам ребёнка, профилактике насилия, ментальному здоровью, климатической грамотности, инклюзии и цифровой безопасности; система подачи заявок и автоматизированный учёт участия; цифровой профиль волонтёра с фиксированными достижениями; регулярные челленджи, которые можно выполнять из любой точки страны — от мегаполиса до отдалённого аула.
Самое интересное — элементы геймификации. У каждого участника будет уникальный аватар, который «растёт» по мере активности: от ребёнка до супергероя. Это не просто игра — это визуальное отражение вклада в реальную помощь детям.
Волонтёрство без границ.
Теперь не нужно ехать в столицу или ждать крупного события. Челленджи можно выполнять в своей школе, университете или районе. Платформа обеспечит волонтёров:
статистическими данными, методическими материалами, аналитикой, прямыми контактами координаторов.
Выполнил задание — загрузил отчёт — получил баллы — перешёл на новый уровень. Всё просто и прозрачно.
10 тысяч волонтёров уже в движении.
Сегодня волонтёрское движение ЮНИСЕФ в Казахстане насчитывает более 10 тысяч активных участников. За последние годы они:
собрали около 500 тонн мусора, высадили более 20 тысяч деревьев, реализовали десятки социальных и экологических инициатив.
Платформа должна вывести эту работу на новый уровень масштаба и системности.
Бизнес + технологии = социальный эффект.
Техническое решение разработано в партнёрстве с IT-компанией Documentolog — цифровым партнёром ЮНИСЕФ. Компания создала сайт полностью на безвозмездной основе.
Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане доктор Рашед Мустафа Сарвар отметил:
«“ЮНИСЕФ Жастары” — это инвестиция в будущее Казахстана. Платформа создаёт равные условия для участия молодых людей из всех регионов, развивает лидерство и позволяет вносить реальный, измеримый вклад в защиту прав детей. Для нас особенно важно это партнёрство с бизнесом — оно демонстрирует, как технологии и экспертиза частного сектора могут работать во имя общественного блага. Мы высоко ценим такое сотрудничество и надеемся, что этот пример вдохновит другие компании».
Генеральный директор Documentolog Байжан Канафин, член Консультативного совета ЮНИСЕФ, подчеркнул:
«Для нас большая честь стать цифровым партнёром ЮНИСЕФ. Сегодня цифровые технологии — неотъемлемая часть образовательных программ: они стирают границы и позволяют реализовывать молодежные инициативы вне зависимости от территории. Платформа даст возможность охватить максимальное число молодых людей по всему Казахстану, расширить масштабы добрых дел и воплотить в жизнь новые инициативы, направленные на улучшение качества жизни детей и сообществ по всей стране».
Когда можно присоединиться?
Платформа будет открыта для всех желающих. Набор волонтёров проводится четыре раза в год — в феврале, апреле, июле и октябре.
ЮНИСЕФ Казахстан рекомендует следить за обновлениями о запуске и возможностях участия в официальном Instagram-аккаунте организации.
Почему это важно?
Потому что волонтёрство перестаёт быть разовой акцией и становится цифровой экосистемой. Потому что молодёжь получает инструменты, а не просто мотивацию. Потому что вклад можно измерить, показать и масштабировать.
«ЮНИСЕФ Жастары» — это не просто сайт. Это шанс для тысяч молодых казахстанцев стать частью глобального движения и реально изменить жизнь детей к лучшему.