Казахстан запускает масштабный проект для молодёжи

«“ЮНИСЕФ Жастары” — это инвестиция в будущее Казахстана. Платформа создаёт равные условия для участия молодых людей из всех регионов, развивает лидерство и позволяет вносить реальный, измеримый вклад в защиту прав детей. Для нас особенно важно это партнёрство с бизнесом — оно демонстрирует, как технологии и экспертиза частного сектора могут работать во имя общественного блага. Мы высоко ценим такое сотрудничество и надеемся, что этот пример вдохновит другие компании».