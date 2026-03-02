В феврале в Омске пятеро человек пропали без вести

Поисковый отряд «Лиза Алерт Омск» опубликовал статистику по розыску пропавших жителей региона за февраль 2026 года. Всего за месяц к волонтерам поступило 50 заявок на поиск людей. Большинство из них удалось найти живыми — 34 человека.
Четыре заявки были признаны неподтвержденными. У стольких же пропавших удалось отыскать родственниками. По двум пропавшим была установлена личность. Еще один разыскиваемый обнаружен погибшим.
На данный момент пять пропавших в феврале омичей так и не найдены. Их розыск продолжается. Поисковики распространяют ориентировки и проверяют свидетельства от граждан.
Как рассказали волонтеры, розыск людей в зимний период осложняется погодными условиями. Низкие температуры и снежный покров затрудняют работу поисковых групп на местности.
Специалисты напоминают, что своевременное обращение в поисковые службы значительно повышает шансы на благополучный исход. Не стоит ждать несколько дней перед подачей заявки на розыск близкого человека.
