В феврале в Омске пятеро человек пропали без вести

Поисковый отряд «Лиза Алерт Омск» опубликовал статистику по розыску пропавших жителей региона за февраль 2026 года. Всего за месяц к волонтерам поступило 50 заявок на поиск людей. Большинство из них удалось найти живыми — 34 человека.