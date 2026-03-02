Ричмонд
Эксперт: зачем Пентагон рассекретил неожиданные данные об ударе по Ирану

Белый дом открыто признает, что является инициатором войны с Ираном, так как изначально стремился начать превентивные боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом NEWS.ru заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник NEWS.ru объяснил, что Вашингтон напал на Тегеран первым, чтобы предотвратить агрессию Ирана в отношении Израиля. Политолог уточнил, что США стараются наносить предупреждающие удары, чтобы ослабить противника и не позволить ему нанести серьезный урон.

«Я бы не назвал заявления Пентагона об отсутствии разведданных про угрозу со стороны Тегерана дискредитацией власти в США. Это классика американского жанра», — объяснил эксперт.

Блохин отметил, что среди представителей двух партий в США достигнут консенсус по вопросу поддержки Израиля и противостояния Ирану. Он добавил, что раскрытие Пентагоном информации о том, почему был атакован Тегеран, не станет причиной внутриполитического раскола.

«Обе партии в стране выступают на стороне Иерусалима: демократы на 100%, республиканцы на все 200%. Поэтому атака на Иран особого диссонанса не вызывает», — добавил он.

Блохин спрогнозировал, что удары США и Израиля по Ирану не приведут к смене власти в стране и Исламскую Республику будут продолжать атаковать, чтобы максимально ослабить.

Ранее представитель Минобороны США во время выступления в Конгрессе признался, что Белый дом не имел доказательств о намерениях Ирана атаковать американские войска. В администрации Трампа заявили, что решение об ударе принималось, чтобы предотвратить «превентивный» удар со стороны Исламской Республики.

