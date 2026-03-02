Эксперт: зачем Пентагон рассекретил неожиданные данные об ударе по Ирану

Блохин отметил, что среди представителей двух партий в США достигнут консенсус по вопросу поддержки Израиля и противостояния Ирану. Он добавил, что раскрытие Пентагоном информации о том, почему был атакован Тегеран, не станет причиной внутриполитического раскола.
«Обе партии в стране выступают на стороне Иерусалима: демократы на 100%, республиканцы на все 200%. Поэтому атака на Иран особого диссонанса не вызывает», — добавил он.
Блохин спрогнозировал, что удары США и Израиля по Ирану не приведут к смене власти в стране и Исламскую Республику будут продолжать атаковать, чтобы максимально ослабить.
Ранее представитель Минобороны США во время выступления в Конгрессе признался, что Белый дом не имел доказательств о намерениях Ирана атаковать американские войска. В администрации Трампа заявили, что решение об ударе принималось, чтобы предотвратить «превентивный» удар со стороны Исламской Республики.