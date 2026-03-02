Эксперт: зачем Пентагон рассекретил неожиданные данные об ударе по Ирану

Блохин отметил, что среди представителей двух партий в США достигнут консенсус по вопросу поддержки Израиля и противостояния Ирану. Он добавил, что раскрытие Пентагоном информации о том, почему был атакован Тегеран, не станет причиной внутриполитического раскола.