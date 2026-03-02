В Приморье врачи спасли пациента с крайне редкой и опасной патологией

70-летний мужчина поступил в Находкинскую городскую больницу с подозрением на инфаркт, но результаты компьютерной томографии и УЗИ показали, что у пациента расслоилась аорта на всем своем протяжении. В любой момент мог произойти полный ее разрыв. Это крайне опасное состояние с высоким риском гибели человека, требующее экстренного хирургического вмешательства.