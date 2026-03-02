В Приморье врачи спасли пациента с крайне редкой и опасной патологией

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар — РИА Новости. Врачи из Приморского и Хабаровского краев совместно спасли приморца с расслоением аорты, сообщила Находкинская городская больница.
70-летний мужчина поступил в Находкинскую городскую больницу с подозрением на инфаркт, но результаты компьютерной томографии и УЗИ показали, что у пациента расслоилась аорта на всем своем протяжении. В любой момент мог произойти полный ее разрыв. Это крайне опасное состояние с высоким риском гибели человека, требующее экстренного хирургического вмешательства.
«С учетом особенностей осложнения заболевания пациента направили в специализированный центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске… В полете больного сопровождали специалисты Приморского центра медицины катастроф Алексей Сидунов и Максим Оконечников, доставили больного без ухудшения. Шестичасовая ночная операция проводилась в условиях искусственного кровообращения при остановленном сердце. Ее выполнил доктор медицинских наук Евгений Россейкин в составе бригады кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов, перфузиологов», — говорится в сообщении больницы в Telegram-канале.
Врачи добавили, что сейчас пациент уже вернулся в Находку и восстанавливается под наблюдением врачей.