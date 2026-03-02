В Иркутске 4 марта проверят систему оповещения

В среду, 4 марта 2026 года, с 10:50 до 11:10 в Иркутске пройдет комплексная проверка систем оповещения. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, сирены и громкоговорители включат по всему городу, а также на Академическом мосту, это необходимо для проверки транспортной безопасности.