В Иркутске 4 марта проверят систему оповещения

В среду, 4 марта 2026 года, с 10:50 до 11:10 в Иркутске пройдет комплексная проверка систем оповещения. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, сирены и громкоговорители включат по всему городу, а также на Академическом мосту, это необходимо для проверки транспортной безопасности.
— Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и ничего не предпринимать. Это плановая проверка, сигнал означает: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!», — говорится в сообщении администрации.
