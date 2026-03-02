Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске 4 марта проверят систему оповещения

Включат сирены на мосту и в городе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В среду, 4 марта 2026 года, с 10:50 до 11:10 в Иркутске пройдет комплексная проверка систем оповещения. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, сирены и громкоговорители включат по всему городу, а также на Академическом мосту, это необходимо для проверки транспортной безопасности.

— Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и ничего не предпринимать. Это плановая проверка, сигнал означает: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!», — говорится в сообщении администрации.

Кстати, 3 марта жители Иркутска смогут увидеть полное лунное затмение! Подробности читайте здесь.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что щенок едва не погиб на морозе. Длинная шерсть Ваты вмерзла в лед в лесу, где едва ли можно встретить прохожих. Но история со счастливым концом!

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше