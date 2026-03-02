Адвокат Жорин предрек российскому кино самоцензуру на фоне новых законов

~Федеральный закон № 225-ФЗ с 1 марта 2026 года вводит штрафы за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках и психотропных веществах.~ Граждане будут платить от 2 до 4 тыс. рублей, должностные лица и ИП — от 10 до 30 тыс., а юридические лица — от 300 до 600 тыс. Закон также предусматривает конфискацию продукции, дисквалификацию должностных лиц на срок от года до двух лет и более суровые меры для иностранцев и лиц без гражданства.