Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шереметьево ожидает прилета двух рейсов из ОАЭ и Омана

РИА Новости: Шереметьево ожидает прилета двух рейсов из ОАЭ и Омана 2 марта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Аэропорт «Шереметьево» 2 марта ожидает прилета рейсов из Абу-Даби (ОАЭ) и Маската (Оман), рассказали РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.

Ранее сегодня РИА Новости выяснило, что на онлайн-табло аэропорта Абу-Даби впервые с субботы появились данные об открытой регистрации на ряд сегодняшних рейсов компании Etihad Airways, в том числе в Москву.

«Рейс из Абу-Даби — планируется вылет, изменений авиакомпания не давала… Рейс WY 183 из Маската также отмены не было», — сообщили в справочной службе «Шереметьево», отметив, что воздушная гавань ожидает прибытия этих рейсов.

Рейс из Абу-Даби выполняет авиакомпания Etihad, из Омана — Oman Air. При этом в справочной службе уточнили, что точную информацию можно будет узнать после вылета самолетов.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше