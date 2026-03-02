Шереметьево ожидает прилета двух рейсов из ОАЭ и Омана

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Аэропорт «Шереметьево» 2 марта ожидает прилета рейсов из Абу-Даби (ОАЭ) и Маската (Оман), рассказали РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.
Ранее сегодня РИА Новости выяснило, что на онлайн-табло аэропорта Абу-Даби впервые с субботы появились данные об открытой регистрации на ряд сегодняшних рейсов компании Etihad Airways, в том числе в Москву.
«Рейс из Абу-Даби — планируется вылет, изменений авиакомпания не давала… Рейс WY 183 из Маската также отмены не было», — сообщили в справочной службе «Шереметьево», отметив, что воздушная гавань ожидает прибытия этих рейсов.
Рейс из Абу-Даби выполняет авиакомпания Etihad, из Омана — Oman Air. При этом в справочной службе уточнили, что точную информацию можно будет узнать после вылета самолетов.