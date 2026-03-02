Иран заявил об ударе по офису Нетаньяху

«Офис премьер-министра преступного сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) и месторасположение командующего военно-воздушными силами армии этого режима были поражены в ходе целенаправленных и внезапных атак ракетами Kheibar в десятой волне ударов, нанесенных вооруженными силами исламской республики», — приводит текст заявления агентство Tasnim.
«Судьба премьер-министра сионистского режима остается неизвестной», — добавили в КСИР.
