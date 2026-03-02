В Башкирии 4 марта проверят всю систему оповещения

В Башкирии, включая Уфу, 4 марта пройдет плановая проверка системы централизованного оповещения. С 10 до 11 утра включат электросирены и громкоговорители, а по телевидению и радио передадут специальные сообщения.
В многоквартирных домах на время проверки разблокируют подъезды, и сигнал также будет транслироваться через домофоны.
Жителей просят сохранять спокойствие и предупредить о проверке родных и близких.
